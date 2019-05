Metro de Lisboa assinala Dia do Azulejo

Iniciativa começou na estação de metro do Jardim Zoológico e passou pelas estações do Parque, São Sebastião, Alameda, Rossio e Bela Vista.

Por Beatriz Pinto e Edgar Nascimento | 19:03

A comemoração do Dia Nacional do Azulejo, que decorreu esta segunda-feira nas estações do metro de Lisboa, resultou de uma parceria entre o Metropolitano e o Projeto SOS Azulejo para dinamizar e promover a arte azulejar.

A iniciativa começou na estação de metro do Jardim Zoológico e passou pelas estações do Parque, São Sebastião, Alameda, Rossio e Bela Vista. Foi guiada por José Meco, um dos especialistas mais conhecidos da azulejaria portuguesa e autor de diversos livros sobre a temática, que contou a história dos painéis de azulejos das diversas estações de metro. "Portugal não descobriu o azulejo mas foi o país que mais o utilizou e produziu, até hoje", afirma ao CM José Meco.

Segundo o especialista, as estações de metro são um exemplo do que é um museu da azulejaria moderna portuguesa, e apesar de nem todas as estações manterem a traça original, tem-se tentado manter a arte dos azulejos. Com influências de artistas portugueses e internacionais, grande parte das estações têm azulejos da artista Maria Keil ou são inspirados na sua arte.

Graça Martins foi uma das participantes do roteiro. Tem um negócio onde trabalha o património do azulejo através de roupa e acessórios e afirma que "o metro é um espaço que utilizamos regularmente e atribuímos o significado que queremos aos azulejos que aqui encontramos. E esse significado nem sempre é o que os autores querem transmitir".

O roteiro contou com a presença de um grupo de 20 pessoas. "O objetivo destas iniciativas passa pela proximidade com o cliente com atividades culturais e a promoção do património nacional", explica Teresa Lopes, organizadora.