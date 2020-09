Metro do Porto pronto para o regresso às aulas

No arranque do ano letivo em altura de pandemia, a Metro do Porto prepara-se para implementar novas medidas, tendo em conta o "reforço da capacidade, da fiscalização e da limpeza". Dessa forma, já a partir de segunda-feira vai haver um reforço da oferta, de maneira a dar maior resposta a todos os que circulam naquele transporte público.

Em comunicado, a empresa explica que, entre as 06h00 e as 20h00, nos dias úteis, todas as viagens de todas as linhas serão realizadas com veículos duplos. Dessa forma, aumenta-se a capacidade e permite-se um maior distanciamento social.

A linha Amarela passará assim a ter, nas horas de ponta da manhã e da tarde, 10 veículos por hora, o que equivale a uma frequência de seis minutos. Já as linhas Azul e Laranja, nesse mesmo horário, terão uma frequência de 12 minutos. A par de uma maior capacidade, a Metro lembra ainda que o uso de máscara de proteção individual e a distância de segurança são obrigatórias, lembrando que "os clientes do Metro demonstraram, nos últimos meses, forte responsabilidade social". Haverá ainda uma intensificação das ações de fiscalização, com a colaboração e a presença de agentes da PSP.

Ainda de acordo com a Metro do Porto, a desinfeção dos veículos, das superfícies das estações e das lojas Andante continuará a ser feita com a solução Zoono "produto comprovadamente eficaz na eliminação do vírus". Em toda a rede será reforçada a presença de piquetes de limpeza para fazer face às necessidades de intervenção rápida. Paralelamente, tem em curso a adaptação de mais 15 veículos da sua frota ao ‘layout’ com assentos laterais.