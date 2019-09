Metro reforça postos para Lisboa Viva Urgente

O Metro de Lisboa reforçou os postos de atendimento Lisboa Viva Urgente nas estações de Entre Campos (Linha Amarela), São Sebastião (linhas Vermelha e Azul) e Marquês de Pombal (linhas Amarela e Azul).O objetivo é dar resposta à "elevada procura causada pelo início do novo ano letivo", garantir um "melhor serviço" e "reduzir os tempos de espera" para a aquisição/receção dos cartões Lisboa Viva Urgente.Este reforço teve início na segunda-feira e vai estar em vigor até ao final de outubro.Os postos manterão o mesmo horário de funcionamento dos já existentes, nos dias úteis das 07h45 às 19h45, não havendo limite de número de pedidos na parte da manhã (até às 14h00).No período da tarde, o limite é de 200 cartões por estação, no Campo Grande e no Marquês de Pombal, e 100 cartões por estação, em Entre Campos e São Sebastião. A Metro de Lisboa recomenda que os clientes se dirijam aos postos Lisboa Viva Urgente situados em Entre Campos e São Sebastião, devido à afluência nas restantes estações.Estes três postos, temporários, acrescem aos três Espaços Navegante, criados para o tratamento de assuntos relacionados com os passes Navegante, no Jardim Zoológico (Azul), Entre Campos (Amarela) e Alameda (Vermelha e Verde). Nos 10 postos habituais, mantém-se a possibilidade de efetuar a requisição dos cartões Lisboa Viva não urgentes.Segundo o comunicado do Metropolitano, vai ser disponibilizado aos estudantes da Universidade de Lisboa, entre 17 e 25 de setembro, a possibilidade de realização no local dos cartões Lisboa Viva.