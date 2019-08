Milhares de pessoas saboreiam receitas no Festival do Bacalhau em Ílhavo

Já é uma imagem de marca do município e é o maior certame dedicado ao bacalhau no País e até além-fronteiras." É desta forma que Fernando Caçoilo, presidente da Câmara de Ílhavo, descreve o Festival do Bacalhau, que iniciou na quarta-feira - com três buzinadelas do antigo bacalhoeiro Santo André - e termina este domingo, no jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré. Ao todo, são esperados cerca de 150 mil visitantes.Além dos restaurantes, onde é possível provar diversos pratos de bacalhau, o recinto do festival conta com vários espaços lúdicos onde são demonstradas receitas, bancas de venda de produtos, artesanato e atividades desportivas.Existe também um palco, por onde já passaram nomes da música portuguesa como os GNR, Expensive Soul, Raquel Tavares e Dino d’Santiago - este domingo, a partir das 22h30, atua a banda Paião, que presta homenagem ao músico Carlos Paião. "Este é um festival para a família, que começa sempre às 10h00 e acaba na madrugada do dia seguinte", disse o autarca.Quanto ao ‘rei da festa’, pode ser degustado em 10 restaurantes improvisados. O bacalhau é preparado de inúmeras formas por várias associações. "O que mais sai é a feijoada de samos [bexigas natatórias do bacalhau com textura semelhante às tripas de vaca], o bacalhau frito e as pataniscas. Há duas senhoras que se encarregam de fritá-las de manhã até à noite", contou Lurdes Matias, do Grupo Etnográfico da Gafanha. No festival, todas as partes do bacalhau são aproveitadas."Já comi bolo, pataniscas e até cara e língua", contou aoum dos visitantes."É uma boa forma de passar o tempo com a família. Viemos de manhã e ficamos até ao jantar", afirmou Susana Costa, que visitou o festival pela primeira vez e espera voltar no próximo ano.