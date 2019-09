Milhares encheram as ruas para defender o Planeta

Milhares de pessoas de norte a sul do País saíram ontem à rua, juntando-se aos milhões que, em todo o Mundo, participaram na greve climática global."Não há Planeta B", "Mudem o sistema, não o clima", foram algumas das palavras de ordem em Lisboa."Estou a lutar pelo meu futuro, o dos meus filhos e dos filhos deles", diz Maria Gonçalves, 16 anos. Nem tudo foi pacífico. Um grupo de ativistas cortou o trânsito na avenida Almirante Reis e o Corpo de Intervenção da PSP foi chamado a intervir, pois a manifestação era ilegal. Os manifestantes foram retirados da estrada, um a um.No Porto, o dia foi pacífico. "Precisamos de um futuro!", diz Gabriela Gomes, de 14 anos, sublinhando que reduziu o consumo de carne e está poupar na eletricidade. Em Setúbal, Inês Paz, 16 anos, aderiu à greve porque quer "um futuro melhor". *Com P.L.L / S.C / R.M/ P.G/ M.FEm agosto desse ano, a ativista sueca Greta Thunberg decidiu fazer greve às aulas em nome do clima. Inspirou milhares de jovens em todo o Mundo.Um relatório da ONU divulgado esta semana alerta para as consequências das alterações climáticas. Mais de 1000 milhões de pessoas serão afetadas pela subida das águas.