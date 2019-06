Militares da GNR salvam cachorros abandonados em Paços de Ferreira

Uma ninhada de seis cães foi resgatada por militares da GNR, no domingo, numa zona de mato na localidade de Ferreira, Paços de Ferreira. Os animais estavam dentro de um saco do lixo, escondidos no meio da vegetação.Os cães sobreviveram todos e cinco deles estão agora entregues à Associação ‘Os Pequeninos’, também em Paços de Ferreira. O sexto já tem mesmo uma nova família que o acolheu.Foram militares do Posto Territorial de Freamunde, que passavam no local e que ouviram os latidos dos animais, que acabaram por encontrá-los no interior do saco. Ao que tudo indica, terão sido abandonados de forma propositada no meio do mato e, pelo estado de saúde que apresentavam, terá sido pouco tempo antes de os guardas ali passarem. Os seis cachorros estavam aparentemente assustados e com fome, mas sem problemas de maior.Os animais foram rapidamente alimentados pelos GNR, imagens divulgadas pelo Comando Territorial da GNR do Porto, e seguidamente encaminhados para um veterinário que lhes prestou todos os cuidados necessários. A publicação nas redes sociais - com destaque para um militar a dar o biberão aos cachorros - recebeu centenas de gostos e partilhas, além de comentários elogiosos e perguntas sobre o estado de saúde dos seis pequenos cães.Uma das crias já foi adotada e tem casa. Ficou logo com um popular que esteve no local na altura em que foi salvo pelos militares. Os restantes animais, depois de serem vistos pelo veterinário, estão na Associação ‘Os pequeninos’.