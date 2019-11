Minas ameaçam Douro classificado como Património Mundial

O Ministério do Ambiente garantiu esta quinta-feira que não haverá "qualquer prospeção e pesquisa mineira no Alto Douro Vinhateiro", área com mais de 26 mil hectares classificada pela UNESCO como Património da Humanidade. A posição do Governo surge na sequência do pedido de prospeção da empresa Fortescue.A garantia do Governo não é contudo suficiente para tranquilizar a associação ambientalista Quercus. "Dizer que a prospeção fica fora do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial não é motivo para ficarmos descansados. Mesmo que esteja fora pode ter impacto, nomeadamente na qualidade vinícola", disse Paulo do Carmo, presidente da Quercus, acrescentando: "Fica fora do Património Mundial, mas onde? A um quilómetro, a dois?".A Fortescue requereu "direitos de pesquisa de depósitos minerais" numa área superior a 50 mil hectares dos concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, São João da Pesqueira, Sabrosa, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vila Nova de Foz Côa. Destes, apenas Vila Flor não integra a área que é Património da Humanidade. O objetivo é pesquisar ouro, prata, chumbo, zinco, cobre, lítio, tungsténio, estanho e outros minerais associados.Esta semana, o ICOMOS, uma organização consultora da Unesco, veio garantir que "uma substancial parte dos projetos em causa são para a área do Alto Douro Vinhateiro e para a sua zona especial de proteção".A organização fala numa "agressão irreversível" ao Património Mundial, o que implicaria proibir a cultura da vinha e perder o título atribuído pela Unesco em 2001.