'Miquinhas' fez 100 anos: "Se as pernas ajudassem andava sempre no laréu"

"Sinto-me muito feliz porque tenho todos os que me pertencem junto de mim." Maria Pinto, carinhosamente conhecida como ‘Miquinhas’, completou este domingo 100 anos, na presença de três dos quatro filhos (uma já faleceu), 12 netos, seis bisnetos e um trineto, no café que frequentava diariamente quando conseguia deslocar-se a pé, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos.A centenária nasceu em Braga, era a mais nova de 18 irmãos e, após concluir o segundo ano da Escola Industrial e Comercial de Braga, a rebeldia - que sempre a caracterizou - levou-a a deixar tudo e seguir o sonho."Era boa aluna e até francês sei, mas quis ir para o Porto porque era uma terra muito grande. Fui viver com a minha irmã", explicou ao"Andei de tabuleiro à cabeça a vender carne", recorda. Casou aos 25 anos com o único namorado que teve. A relação não correu bem e teve de criar os filhos sozinha. "Andava aos dias [empregada doméstica] para poder levar sopinha para os meus filhos", disse.‘Miquinhas’ foi das primeiras mulheres a pedir divórcio após o 25 de Abril. Sempre gostou de viver e a meta dos 100 anos tinha sido traçada há cerca de uma década."Esperava cá chegar e espero sempre mais. Não quero morrer", explicou. Foi pela primeira vez ao hospital aos 98 anos e só lamenta não conseguir andar. "Tenho muita genica. Se as pernas ajudassem, andava sempre no laréu", disse, soltando uma gargalhada.Este domingo, concretizou dois dos três sonhos: atingir o centenário e aparecer na televisão (aassinalou a data). A esta portista ferrenha, só falta agora ver um jogo no Estádio do Dragão. ‘Miquinhas’ vive com um dos filhos, em S. Mamede de Infesta, mas os outros visitam-na frequentemente. Falam de uma "mãe à frente do seu tempo".