Mobilidade do Mondego continua “enguiçada”

O atraso no projeto para criação de um sistema de autocarros elétricos na antiga linha ferroviária da Lousã e na cidade de Coimbra - que está parado e onde já foram gastos mais de 118 milhões de euros - foi esta quinta-feira alvo de críticas por parte de Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra.Na apresentação de dez novos autocarros elétricos, o autarca pediu ajuda ao ministro do ambiente, João Matos Fernandes, para que seja "impulsionada uma nova dinâmica" num projeto que "continua enguiçado"."Não entendemos porque nos continuam a querer induzir para a necessidade de mais estudos e da repetição de mais estudos", lamentou Machado, ao lembrar que falta fazer a ligação entre a avenida Fernão de Magalhães e a praça 8 de Maio, "onde falta apenas 32 metros que podem ser fatais para a operacionalidade do Sistema de Mobilidade do Mondego".A cerimónia ficou ainda marcada por um protesto de motoristas dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra, que, ao tentarem interpelar o governante, exigiram a reposição da carreira de agente único e aumentos salariais. "Temos mais de 40 motoristas que ganham o ordenado mínimo", referiu Sancho Antunes, da comissão de trabalhadores, ao recordar que em Lisboa e no Porto recebem mais de 800 no início de carreira."Há dois anos o senhor presidente [Manuel Machado] prometeu ajudar-nos e até hoje fez zero", criticou. Na cerimónia o autarca referiu-se a esta questão, dizendo que "é tempo de corrigir, criando-se de novo a carreira condigna de motorista".Na apresentação dos novos autocarros elétricos, João Matos Fernandes sublinhou que "a meta é chegar a 2030 com um terço da mobilidade de passageiros elétrica".