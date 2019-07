Monte algarvio com três moradores enche com festa anual

Ao longo de todo o ano, o monte da Fornalha, no interior do concelho de Loulé, já na serra do Caldeirão, conta apenas com três moradores. Mas no primeiro sábado de julho, o local recebe uma verdadeira ‘invasão’, com centenas de pessoas a participarem na Festa da Fornalha."Este é o único dia que podemos estar com toda a família e ver todos os amigos que não conseguimos ver diariamente. É com uma grande alegria que vejo todas estas pessoas aqui", disse aoMaria Costa uma das moradoras do monte, juntamente com Manuel Costa e Adélia Costa.Os três já aguardam anualmente com ansiedade a chegada da festa, que lhes proporciona um dia diferente."É assim há quatro anos, depois do sucesso no primeiro ano, em que nem os organizadores acreditavam no que tinham conseguido. Levaram largas centenas de pessoas até à Fornalha, para que todos em conjunto reavivassem os ‘balhos’ [bailes] de outros tempos", explicou aoMárcio Rodrigues, um dos impulsionadores da iniciativa. A intenção também é mostrar que o "Algarve não é só sol e praia".Este ano, não faltou a música, para todos dançarem, rodeados de uma paisagem natural pouco alterada pelo homem, num dia marcado pela alegria. Para completar o cenário, não podia faltar a saborosa gastronomia serrana, desde os caracóis ou o porco no espeto até à comida do tacho ou a tradicional açorda serrana, que é servida já durante a madrugada.Com o cimentar da tradição, a organização espera que, na próxima edição, o número de visitantes da festa no monte da Fornalha, continue a crescer.