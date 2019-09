Moradores de Lagos vão ter apoios financeiros para rendas

O apoio financeiro ao arrendamento para fins habitacionais deve entrar em vigor durante o mês de novembro no concelho de Lagos. A medida integra o programa habitacional 2018-2021 mas ainda não foi definido o orçamento que lhe está destinado.Segundo explicou aoSara Coelho, vereadora da habitação e ação social, há várias pessoas que têm relatado aos serviços da autarquia "dificuldades em pagar as elevadas rendas".O objetivo é abranger mais classes sociais, além da população carenciada, como "professores ou enfermeiros". O objetivo é "contribuir para a fixação de pessoas em Lagos" sublinhou a vereadora.As pessoas que venham de fora do concelho podem recorrer a este apoio, tendo como condição necessária que "tenham um contrato de trabalho mínimo de um ano".Os interessados podem candidatar-se ao programa a partir de novembro e poderão receber um apoio entre 15% e 25% do total da renda já no início do próximo ano. Mas há critérios, ou seja, no caso de uma candidatura de apenas uma pessoa, o rendimento ilíquido anual terá de ser no máximo de 25 mil euros.Se o agregado for de duas pessoas, o rendimento limite é de 35 mil euros. Mais de duas pessoas são contabilizados cinco mil euros por cada elemento da família. "Existe alguma especulação imobiliária.O setor público e privado devem contribuir para apoiar as pessoas", defende a vereadora. A ajuda a atribuir será válida pelo período de um ano, renovável até ao máximo de 3 anos. Em situações prioritárias de violência doméstica, famílias com crianças ou outras a avaliar, o apoio pode prolongar-se.