Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moradores de Loures alarmados com amianto

Canalização em fibrocimento descoberta devido a lapso da Câmara de Loures.

Por Margarida Andrade e Edgar Nascimento | 12:05

Os moradores da rua Dário Cannas (que faz cruzamento com a rua Avelar Brotero), em Loures, estão alarmados com a descoberta de um tubo em amianto da canalização de água, após o mesmo ter ficado ‘esquecido’ num passeio depois de a autarquia ter reparado uma rutura na urbanização.



"Não sabíamos que a canalização era em amianto. Só descobrimos desta vez, porque o funcionário se esqueceu do tubo", denuncia Maria Duarte, que mora no bairro há mais de 40 anos. A residente alerta também para o perigo que o material representa para a saúde da população. "Está cientificamente provado que o amianto faz mal à saúde pública, pois é substituído nos telhados das escolas, portanto também será prejudicial para a saúde numa rede de distribuição de água", refere.



Abrir a torneira e beber água da rede pública era um hábito dos moradores, que atualmente se recusam a utilizar esta água até para a confeção dos alimentos. " Desde que tive conhecimento do amianto nunca mais bebi água da torneira. Agora bebo só água de compra e até utilizo a água do garrafão para cozinhar", revela Maria Fernanda, de 75 anos.



Ao CM, a Câmara de Loures explica que "a perigosidade do amianto é quando inalado, não se tendo revelado essa perigosidade quando ingerido". A autarquia garante que os serviços intermunicipalizados Loures/Odivelas já iniciaram a substituição das condutas. "O plano teve início em Caneças, seguiu-se Sacavém e Santo António dos Cavaleiros e está prestes a ter início em Odivelas, Loures, Famões e Codivel".