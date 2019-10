Moradores de Montes de Alvor revoltados com lixeira a céu aberto

Garrafas de plástico e de vidro, embalagens de cartão, fraldas e sacos de plástico. São estes alguns dos resíduos que foram depositados num terreno, junto a um bairro em Montes de Alvor, no concelho de Portimão.

Segundo denunciou ao CM um morador local, a lixeira a céu aberto é "uma preocupação para todos os moradores devido a questões de saúde pública", uma vez que a zona é frequentada por muita gente que mora naquela zona habitacional. Segundo o CM conseguiu apurar, o problema já é do conhecimento da junta de freguesia e da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão (EMARP), que direcionaram a sua resolução para a Câmara de Portimão. A autarquia portimonense foi alertada na passada sexta-feira.

Contactada pelo CM, fonte da Câmara de Portimão garantiu que "já foi enviada uma equipa de fiscalização ao local". Neste momento, a autarquia está a recolher a informação necessária para apurar de que forma é que o lixo foi depositado naquele local, no sentido de encontrar uma solução para o problema. A mesma fonte alerta para a importância de existir um "comportamento mais consciente e responsável por parte dos cidadãos para com o ambiente e a sua comunidade". No caso dos resíduos verdes (restos de jardins e plantas) e de colchões e frigoríficos, por exemplo, há um serviço de recolha gratuita de um metro cúbico por mês feito pela EMARP.



A mesma entidade pode recolher um metro cúbico de detritos originários da construção civil, também gratuitamente, uma vez por ano. É apenas necessário contactar a empresa municipal.