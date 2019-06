Moradores de rua em Vila Nova de Gaia queixam-se de falta de saneamento

Falta de saneamento, de passeios, de policiamento, de limpeza e elevada degradação do piso. As queixas dos moradores da rua Alto das Oliveiras, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, têm já mais de duas décadas e a acumulação de problemas traduz-se numa luta diária para os que lá moram. Dizem ser alvo de discriminação em relação às outras zonas da freguesia e sentem-se abandonados pela autarquia."Quando chove, e até quando não chove, as águas sujas dos vizinhos passam aqui à minha porta misturadas com as águas das chuvas. Fica de tal maneira que não consigo entrar nem sair e até tenho de dar um salto. Molho-me todo", lamenta-se Manuel Ribeiro, de 68 anos, que se revolta com a Câmara Municipal, para a qual já enviou várias cartas, sem resposta."Pelo que sei, o Governo deu 10 milhões a Gaia para obras e saneamento, porque é que ainda não chegou aqui?", questiona. "Em pleno século XXI, a falta de saneamento não pode ser tolerada, ainda por cima no coração de Vila Nova de Gaia. Há mais de 20 anos que lutamos. Prometem e até hoje nada", referiu Domingos Ferreira Pinto, morador da rua há 60 anos. "É um perigo para a saúde pública, para as crianças e idosos principalmente", concluiu.A autarquia apresentou aoduas possíveis soluções para a ligação à rede municipal. "A travessia ou perfuração da autoestrada" é uma resposta que "exige um prévio contacto e autorização de passagem da Infraestruturas de Portugal, o que se traduz numa opção de resolução demorada". Quanto à construção de um sistema de bombagem, custaria mais de 54 mil euros. "Esta verba não está incluída em orçamento, pelo que, para avançar, será necessário efetuar uma alteração orçamental", explicou.