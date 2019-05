Moradores em casas ilegais em bairro de Lisboa estão em risco

Os moradores da Quinta de Santo António, na Penha de França, Lisboa, temem ficar sem casa nos próximos dias.Ocuparam ilegalmente a Quinta de Santo António e agora veem-se obrigados a abandoná-la, estando em curso a demolição das casas onde vivem, por não terem condições. Esta quinta-feira, os moradores deverão ser recebidos na Câmara de Lisboa.Filomena Coimbra - que diz ter sido informada pela autarquia de que terão de retirar os seus bens até sexta-feira e que as demolições arrancam na segunda-feira - é uma das moradoras afetadas e esteve esta quarta-feira no Fórum Lisboa, numa sessão da Assembleia Municipal dedicada ao combate à pobreza.Diz que se apoderou de uma casa que estava "completamente abandonada", onde vive há um mês com o filho de 21 anos. Fê-lo por "não ter condições para pagar uma renda de 750 euros", pedida pela antiga senhoria. Agora, vive numa casa sem luz: "Tenho de acender uma vela."Em debate na Assembleia Municipal estiveram questões relacionadas com o ordenado mínimo, a especulação imobiliária, trabalhos em part-time e os contratos temporários de trabalho. Nuno Almeida, representante da CGTP, afirmou que "um em cada 10 portugueses, mesmo a trabalhar, não consegue escapar de uma situação de pobreza."E alertou para os perigos do contrato temporário: "Torna o risco de pobreza maior". Filomena Coimbra revê-se nesta descrição, pois trabalha nas limpezas de um banco e no refeitório de uma escola, uma situação temporária."A escola vai fechar em breve e vou perder este trabalho", contou.