Moradores em Leça do Balio indignados com a desflorestação

"Todos temos a obrigação de defender o ambiente e a Natureza. Estamos sempre preocupados com a Amazónia, os nossos governantes plantam árvores para darem o exemplo, mas chega aqui a Infraestruturas de Portugal (IP) e arrasa uma floresta lindíssima com cerca de dois hectares". A indignação é de Jorge Quintas, um dos moradores que se queixam da desflorestação a ser realizada desde quinta-feira da semana passada numa zona entre as estradas nacionais 13 e 14, em Leça do Balio, Matosinhos. Os trabalhadores começaram a cortar as árvores e os moradores não percebem os motivos."Esta floresta está aqui, julgo, desde 1962. Era um pulmão que sustinha a poluição sonora e a dos carros. Sem qualquer explicação - porque não tiveram a delicadeza de falar com as pessoas que vivem aqui -, começaram a arrasar isto", explicou Jorge Quintas, que já pediu explicações tanto à IP como à Câmara de Matosinhos."Através dos meus advogados, contactei a IP. Enviámos uma comunicação escrita e recebemos uma resposta a dizer que o meu e-mail foi registado e que oportunamente iriam dar uma explicação. Quando essa explicação aparecer, já as árvores estão todas em baixo", acrescentou.Sem respostas, Jorge Quintas pondera ir mais longe. "Estou a pensar quais são os meios legais para obrigar a repor a floresta. É a única coisa que posso fazer, porque esta já cá não está", afirmou. "Acho que devemos chamar a atenção para esta barbaridade, que não acontece só aqui", concluiu.pediu esclarecimentos à IP, através de dois emails, na terça-feira, mas, até ontem, não houve resposta.