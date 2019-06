Moradores indignados recusam sair do prédio Coutinho

As últimas doze famílias moradoras no ‘prédio Coutinho’, em Viana do Castelo, estão a ser despejadas por ordem da VianaPolis. O objetivo é criar nesse local um mercado municipal.Revoltados, os moradores, recusaram esta segunda-feira sair do prédio. "Estão a correr com as pessoas, que são dignas e humanas, idosas, que não têm para onde ir", disse aoMagalhães Santana, advogado dos moradores.O Governo e a autarquia anunciaram em 2000 a intenção de demolir o edifício. "Não saio da minha casa. Dou uma bengalada a quem tentar tirar-me daqui", diz Agostinho Correia.Os ânimos exaltaram-se e algumas pessoas foram assistidas pelo INEM. "Os moradores estão a ser informados que os serviços de água, luz e gás vão ser cortados", disse o advogado Magalhães Santana.José Maria Costa, presidente da Câmara de Viana do Castelo, esteve no local e disse que o edifício é propriedade da VianaPolis há dois anos."Estamos num estado de Direito e vamos tomar as medidas necessárias para entrar na posse efetiva do imóveis", garantiu.