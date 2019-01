Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motonáutica em risco com aposta no MotoGP em Portimão

Realização da prova de F1 em motonáutica implica o gasto de cerca de 400 mil euros por ano.

10:11

A Câmara de Portimão pretende investir 1,5 milhões de euros para garantir a realização do Mundial de MotoGP, durante três anos, no Autódromo Internacional do Algarve. Mas a aposta nas motos coloca em risco a continuidade, a partir de 2020, do Grande Prémio de Fórmula 1 em Motonáutica, apurou o CM. Este ano, de 17 e 19 de maio, os barcos de velocidade ainda competirão nas águas do rio Arade.



A câmara gasta cerca de 400 mil euros por ano com a motonáutica, verba proveniente dos "casinos, através do Fundo de Turismo", explica Isilda Gomes, presidente da autarquia. Para já, a autarca diz apenas que a continuidade da prova se encontra "em avaliação".



No que respeita ao MotoGP -a categoria-rainha de motociclismo de velocidade, em que participa o piloto português Miguel Oliveira -, a autarquia já aprovou, por unanimidade, uma proposta de apoio financeiro de 1,5 milhões de euros (500 mil euros por época), tendo em vista garantir a realização do Mundial no Autódromo Internacional, nas épocas de 2020, 2021 e 2022.



Na proposta é referido que "será diligenciada a promoção deste evento junto de municípios limítrofes de Portimão (conversações iniciadas) e da Associação de Municípios do Algarve, de modo a encontrar patrocínios adicionais ao valor indicado". Isilda Gomes defende que o MotoGP tem "milhões de apreciadores", pelo que haverá "retorno económico" para a região, bem como permitirá a "divulgação do destino turístico a nível mundial".



Neste momento, estão em curso as negociações com a organização da prova.