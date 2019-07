Motos quase a chegar ao Vale das Almas para a 38.ª concentração em Faro

É já na próxima quinta-feira que arranca a 38ª Concentração Internacional de Motos de Faro. Até domingo, o terreno no Vale das Almas, junto ao aeroporto, vai ser o centro do universo motard, naquele que é um dos maiores encontros do género na Europa.Como é habitual vai haver muita música - este ano com destaque para os holandeses Within Temptation e para os portugueses Amor Electro e Gisela João, no palco principal -, exposições de motos, bancas com produtos ligados às duas rodas, o concurso de miss t-shirt molhada e, claro, os tradicionais ‘shows surpresa’, protagonizados por bailarinas de striptease.A inscrição para os quatro dias da concentração custa 45 euros, dando direito ao local para acampar, material alusivo ao encontro e a possibilidade de se ganhar, num sorteio, uma moto e uma semana em Daytona, nos Estados Unidos.A entrada permite ainda a utilização gratuita do autocarro entre o Vale das Almas e Faro.No domingo, último dia da concentração, realiza-se o desfile de motos pela cidade, com milhares de participantes no encontro a percorrerem as ruas da cidade, em sinal de agradecimento por ter acolhido os motociclistas.A Concentração Internacional de Motos de Faro é uma das mais tradicionais em toda a Europa e recebe mais de 20 mil inscritos - a que se juntam ainda muitos visitantes, nas noites de sexta e sábado, normalmente as mais ‘fortes’.Além do palco principal, há um secundário, onde a música se prolonga pela madrugada dentro, seja com bandas ao vivo, seja com DJ.