Movimento cívico de Beja pede ajuda a Bruxelas

Uma comitiva do movimento cívico Beja Merece + esteve em Bruxelas, onde pediu a intervenção do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia junto do Governo português para a resolução de problemas do Baixo Alentejo. A iniciativa foi da eurodeputada Maria da Graça Carvalho. O grupo de 25 pessoas encontrou-se com o comissário europeu Carlos Moedas.A retoma e conclusão das obras da A26/IP8 entre Sines e Vila Verde de Ficalho, eletrificação dos troços ferroviários Beja-Casa Branca e Beja-Funcheira da Linha do Alentejo, total aproveitamento do aeroporto de Beja e melhores serviços de saúde são as necessidades há muito reivindicadas pela população do Baixo Alentejo e pelo movimento Beja Merece +."A iniciativa pretendeu mostrar às instituições europeias os problemas que ainda existem no Baixo Alentejo", disse a eurodeputada Maria da Graça Carvalho, considerando que os "objetivos foram cumpridos".Para Florival Baiôa, porta-voz do movimento, o "Alentejo precisa de melhores estradas e linhas férreas para satisfazer as necessidades de deslocação de pessoas e bens". Em jeito de balanço, salientou que a ida ao Parlamento Europeu "ultrapassou as expectativas".O cantor António Zambujo destacou a necessidade de uma maior coesão nacional e de políticas que fixem as pessoas. Jorge Serafim, contador de histórias, lembrou que "há nove anos que decorrem reuniões para uma ligação ferroviária direta de Beja a Lisboa". Por sua vez, o engenheiro de estruturas Élio Bernardino lamentou o facto do aeroporto de Beja estar pouco aproveitado.