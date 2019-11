Mulher esconde 100 gatos em casa devoluta

Um cemitério de gatos e um cenário de verdadeiro horror. Os militares da GNR de Colares, em Sintra, foram chamados por duas amigas a uma casa devoluta e, à chegada, depararam-se com mais de uma centena de gatos escondidos em caixas transportadoras, empilhadas e em más condições.As duas mulheres tinham entregado o seu animal de estimação, Timon, à dona da casa, no dia anterior. Mas quando a tentaram voltar a contactar, a mulher não mais atendeu as chamadas. Após pesquisa na internet, verificaram depois a existência de vários relatos semelhantes. De acordo com as autoridades, a moradora tinha por hábito adotar animais em plataformas de venda online e, quando os tinha na sua posse, evitava contacto com os antigos donos."Eu avistei um rabo de gato no chão", conta a mulher, emocionada, ao relembrar o cenário com que se deparou. Os gatos que não estavam enjaulados comiam pão e bebiam água do chão. Os outros, acabavam por morrer, doentes, dentro das caixas transportadoras tapadas por cobertores. O canil de Sintra conseguiu recolher 13 gatos e o IRA cerca de 26. A dona de Timon conseguiu resgatá-lo. "Os animais salvos pelo canil foram encaminhados para a associação EntreGatos", garantiu fonte da Câmara de Sintra.sabe que quando o canil se dirigiu novamente à casa para recolher os restantes animais, estes já não se encontravam no local. Fonte próxima do processo explicou aoque a mulher sofre de Síndrome de Noé, uma perturbação mental que leva à acumulação compulsiva de animais em casa.