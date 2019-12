Município de Sines requalifica Rua Marquês de Pombal

A Câmara de Sines já iniciou as obras de requalificação da Rua Marquês de Pombal, um dos principais eixos de circulação da cidade, num investimento avaliado em cerca de 1,2 milhões de euros.

De acordo com Nuno Mascarenhas, presidente da autarquia, a operação tem como principal objetivo "dar mais condições de comodidade e segurança a quem anda a pé, mas também criar um percurso coerente para o fluxo automóvel e dar um impulso à função comercial".

Após as obras, os novos percursos pedonais na Rua Marquês de Pombal "serão mais amplos e em pavimento confortável, durável e estável, acessível a todas as pessoas, incluindo pessoas com mobilidade reduzida", e a continuidade dos percursos "será garantida pelo reperfilamento da rua à cota zero".

Na organização dos estacionamentos serão privilegiados os lugares para pessoas com mobilidade reduzida e para cargas e descargas, enquanto a imagem da zona será uniformizada "através de novos pavimentos, mas também de novo mobiliário urbano, colocação de árvores e floreiras".

Além da requalificação à superfície, a empreitada inclui ainda a renovação de "todas as infra-estruturas enterradas", ou seja, água, esgotos, gás, eletricidade e telecomunicações.

A empreitada tem um prazo de execução contratual de oito meses.