Municípios do Norte devem 4267 milhões de euros

O passivo dos municípios do Norte era, a 31 de dezembro de 2018, de 4267 milhões de euros, sendo que as dívidas a terceiros representavam 1370 milhões. Os dados constam do relatório ‘Caracterização Financeira dos Municípios da Região Norte’, divulgado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e que integra a prestação de contas.Só naquele ano, as 86 autarquias nortenhas gastaram 300 milhões de euros dos orçamentos no serviço da dívida.A Área Metropolitana do Porto é o território que mais gasta a pagar dívida (176 milhões), mas é o único comindependência financeira, já que as receitas próprias ultrapassam metade de todas as receitas. Trás-os-Montes é a região que menos valor em falta apresenta: 7,2 milhões no serviço da dívida.De todos os municípios nortenhos, alguns gastam uma parte muito significativa do respetivo orçamento para pagar dívida. É o caso da Trofa, onde 59% das despesas foram para esse fim. Em Paredes, foi quase metade (49%) do bolo orçamental, em Paços de Ferreira 32% e em Vila Nova de Gaia 24%.No sentido oposto, as câmaras que menos dinheiro dispensam com o serviço da dívida, de acordo com o relatório, são Cinfães e Ponte de Lima (1% da despesa). Penedono está a zero. Já no distrito de Braga, todas as câmaras ficam abaixo da média, que é de 12%.O documento refere ainda que "parte significativa (38,6%) das receitas geradas pelas câmaras nortenhas provém de transferências financeiras", destacando-se as do Orçamento do Estado. A segunda receita mais significativa (806 milhões de euros) provém de impostos como IMI, IUC, IMT e Derrama.