Nascente de água podre em praia de Cascais

Uma fonte de líquido nauseabundo, cujo lastro negro se prolonga até ao mar, está a afastar os banhistas da ‘água paradisíaca’ - ainda translúcida - da praia de Santa Marta, em Cascais. A nascente de água podre fica paredes meias com uma unidade hoteleira, no interior da fortificação que a separa do areal. O odor pérfido diário sente-se mesmo passando de carro com o vidro fechado. O ‘oásis’ insere-se no Parque Natural de Sintra-Cascais."Esta situação, que põe em risco a saúde pública, alastra-se há anos, sem que ninguém tenha feito nada para a precaver, infelizmente", revela Ana Duarte, banhista. "Hoje, frequento a praia de uma maneira muito diferente do que há anos. Era um sítio impecável, hoje o esgoto passa pelo interior da praia. Alguma coisa tem de ser feita - nos últimos três anos tem sido bastante mais frequente", acrescenta a banhista. "Comunicámos o caso à Cascais Ambiente [empresa municipal], que se mostrou preocupada com o assunto. Aconselhou-nos a prosseguir com o processo: ligar para a Polícia." Mas a ação foi em vão.Fonte oficial da Vila Galé Hotéis - proprietária da unidade junto à Marina de Cascais - garante o "recente conhecimento do caso", avançando que, tendo em conta o que a entidade conseguiu verificar até ao momento, "a situação não estará relacionada com o hotel". "De qualquer forma, também estamos em contacto com as autoridades competentes para tentar perceber o que se passa", esclarece aosolicitou um esclarecimento à Câmara de Cascais, que não respondeu em tempo útil.