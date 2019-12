Nasceram 1748 bebés este ano no Baixo Vouga

Desde o início do ano e até ao dia 15 deste mês, nasceram 1748 bebés na área do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que integra os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja, refletindo um aumento da natalidade face a 2017 (1701 bebés) e 2018 (1664), indica a administração daquela unidade de saúde. Todas as mães receberam um postal de boas festas do hospital.De acordo com a mesma fonte, dos bebés nascidos este ano, 843 são meninas e 905 são meninos, sendo que 29,9% dos recém-nascidos são do concelho de Aveiro, 6% de Ílhavo e 12,9% de Águeda. Estes já tinham sido, nos anos anteriores, os concelhos com maior natalidade registada na área abrangida pelo centro hospitalar.Quanto à origem das progenitoras, a administração hospitalar adianta que 17 por cento são filhos de mãe estrangeira, sendo a Venezuela, o Brasil e França os três países mais prevalentes.A unidade hospitalar decidiu, este ano, presentear as mães. "A literacia em saúde e o contributo efetivo para o sentimento de orgulho e de pertença no e ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) são missões que o Centro Hospitalar do Baixo Vouga assumiu e, por isso, num gesto simbólico, enviou a todas as mães um postal de boas festas, personalizado, com o nome do seu bebé, a agradecer a escolha deste centro hospitalar para tão importante momento", indica a nota de imprensa que foi enviada pelo CBHV.De igual modo, foram também enviados postais personalizados aos 116 doentes que beneficiaram da Hospitalização Domiciliária, que iniciou atividade em maio.