Natal sustentável anima aldeia de 20 habitantes

A aldeia do Urjal, na freguesia de Seramil, em Amares, tem apenas 20 habitantes. Mas, nestes tempos de Natal, recebe a invasão de mais de cinco mil pessoas, em apenas quatro dias. Trata-se da Urjalândia, ou seja, o lugar do Urjal transformado numa aldeia de Natal. Não uma como tantas outras - é uma aldeia de Natal amiga do ambiente.O projeto alia a sustentabilidade ambiental e a ruralidade de uma forma harmoniosa, procurando a envolvência social das comunidades em atividades também elas ambientais. Para o efeito, são criados vários espaços de sensibilização ambiental, quer na própria aldeia, quer no anfiteatro natural do Carvalhal, que fica ali próximo.A aldeia de Urjal encaixa nas encostas da serra de Santa Isabel e do monte da Abadia. Sobressaem alguns espigueiros e um aglomerado de casas rústicas, típicas do Minho, duas delas renovadas e adaptadas para turismo rural. Existem dois moinhos de água bem conservados e, nas proximidades, existe um troço da geira romana e um carvalhal centenário.Todas as decorações da iniciativa, que decorre de sexta-feira até segunda-feira, são feitas de materiais recicláveis e a programação assenta nas questões da proteção do ambiente e valorização da Natureza.Para termos uma ideia, na Urjalândia, há voos de aves de rapina, passeios a cavalo, atuações de grupos musicais, jogos tradicionais e uma exposição de presépios. Mas há também as tasquinhas de outros tempos, as barraquinhas de crepes e outras doçarias, como o bolo-rei gigante de laranja e, para os fiéis católicos, uma missa campal de Natal, no próximo sábado, com início às 18h00.