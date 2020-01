Ninguém faz obra na Ponte Luiz I com menos de 2 milhões de euros

Ninguém quis fazer obras na ponte Luiz I, na travessia do rio Douro, entre o Porto e Gaia, por menos de dois milhões de euros. A Infraestruturas de Portugal (IP) esclareceu que todas as propostas apresentadas no primeiro concurso, lançado a 26 de julho do ano passado, não foram válidas por ficarem acima do preço-base - o Governo tinha autorizado gastar 800 mil euros em 2019 e 1,2 milhões este ano.A IP prepara-se agora para lançar um novo concurso para reparar o tabuleiro inferior da ponte, estando apenas à espera da autorização do Governo para estender os encargos com um novo preço-base. O objetivo é que a obra comece no terceiro trimestre deste ano.A empreitada visa reparar as anomalias existentes, intervenção já reclamada há vários anos pelas autarquias de Gaia e do Porto. O projeto prevê a substituição integral da laje do tabuleiro, incluindo os passeios. Vão ser igualmente substituídas as juntas de dilatação e reforçados os banzos superiores das vigas diagonais. Será também introduzido um sistema de travamento longitudinal e prevê-se a manutenção dos aparelhos de apoio da ponte.Também os utilizadores se queixam do mau estado da ponte, que está classificada como Imóvel de Interesse Público desde 1982 e que se insere no Centro Histórico do Porto, classificado como Património Mundial da UNESCO. Há registo de reclamações de ferrugem, chapas levantadas, pavimento com buracos - que deixam ver o rio por baixo dos pés -, assim como passeios estreitos. Tudo isto será remodelado com as obras, que têm o prazo de um ano para serem realizadas.