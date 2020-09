“Ninguém tem pepinos maiores do que os meus”: Romaria para fotografar os pepinos de António Macedo

São pepinos gigantes. Foram semeados há cerca de mês e meio no jardim da casa de António Macedo, de 65 anos, em Santiago de Antas, Vila Nova de Famalicão, e não param de crescer. São cerca de 40 os frutos pendurados numa corda - o maior tem mais de 1,80 metros e pesa, pelo menos, 10 quilos. Foi o irmão quem lhe enviou as sementes do Canadá. O quintal da habitação é agora lugar de romaria."Isto está muito bonito. Está aqui um espetáculo que é preciso ter cuidado. Ninguém tem pepinos maiores do que os meus. Estou muito orgulhoso. Até dá prazer ver isto aqui", contou aoAntónio Macedo, proprietários dos frutos. "Os vizinhos andam sempre aqui a ver e a fotografar os pepinos. Ficam todos contentes a olhar. Há pessoas que vêm cá de propósito para os ver. As pessoas ficam admiradas com os meus pepinos. Até de noite vêm cá. Todos me dizem que nunca viram pepinos desta dimensão", frisou o homem, que também é dono de um restaurante na freguesia.Esta não é a primeira vez que o ‘senhor Macedo’ cultiva pepinos. "O meu irmão mandou-me as sementes da América por correio depois de ter vencido lá prémios. Há dois anos já tinha semeado mas não ficaram tão bonitos. Mas estes ainda podiam ter crescido mais se eu os tivesse semeado mais cedo. Podiam ficar maiores. Não tenho dúvidas de que chegariam aos três ou quatro metros", referiu.Alguns dos pepinos já foram consumidos. "Só os mais pequenos! Os grandes já estão muito duros e já não se podem comer. Mas isto dá tanto trabalhinho. Tenho de os regar duas vezes ao dia para estarem assim bonitos e vistosos. Gosto tanto dos meus pepinos", assumiu.Siga ono Instagram: