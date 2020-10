Nova avenida até ao mar obriga a deslocar Tegopi em Gaia

A nfábrica da antiga Tegopi, metalomecânica produtora de torres eólicas que passou para as mãos da Pinto Brasil Renováveis, em Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia, será deslocalizada para a zona industrial de Sandim. O memorando de entendimento entre a empresa e o município será votado na reunião da Câmara de Gaia, segunda-feira. As instalações industriais estão no traçado da futura avenida Até ao Mar (VL3), que ligará a zona de Santo Ovídio às praias.O acordo, datado de quarta-feira, refere que a deslocalização da antiga Tegopi assegura o funcionamento daquela indústria "em local melhor, dotado de infraestruturas de alta capacidade e melhores acessos aos eixos rodoviários", e permite a requalificação da envolvente à futura via de ligação ao mar. A empresa compromete-se com a deslocalização da sociedade de projetos, automatismos e periféricos Divmac, atualmente em Santa Maria da Feira, para a zona industrial de Sandim, captando 250 postos de trabalho.A avenida Até ao Mar implica os projetos já conhecidos de requalificação da rotunda de Santo Ovídio, da Quinta das Rosas e do campo do Vilanovense. Mas integra ainda o acordo com os herdeiros de uma parcela e donos de terrenos no traçado entre a rua das Bocas, na Madalena, e o largo do Vale. O contrato inicial remonta a dezembro de 2011, sendo que as obras deveriam ser concluídas até junho de 2013. Um aditamento ao contrato será agora discutido na reunião de câmara de segunda-feira. A empreitada deste troço já foi adjudicada por cerca de 1,5 milhões de euros e será executada em 270 dias. A autarquia ainda aguarda pelo visto do Tribunal de Contas.