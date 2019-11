Nova linha de alta tensão em Alcoutim e Tavira

Uma linha elétrica de muito alta tensão, com cerca de 20 quilómetros de extensão, está prevista passar nos concelhos de Alcoutim e Tavira.O processo de avaliação de impacto ambiental encontra-se em fase de consulta pública até ao dia 23 de dezembro.A construção da nova linha tem como objetivo o transporte da energia produzida por quatro centrais fotovoltaicas que a Galp vai construir no concelho de Alcoutim, designadas por Viçoso, Pereiro, Albercas e São Marcos, para a subestação elétrica de Tavira, localizada na freguesia do Cachopo.São apresentados três traçados possíveis para a implantação da estrutura de eletricidade, um com 22,7 quilómetros de extensão, outro com 20,6 km e o último com 16,7 km. Nos documentos consultados pelo CM é referido que "os aglomerados populacionais ou habitações e apoios agrícolas existentes na área de estudo encontram-se maioritariamente para além dos limites dos corredores em estudo, sendo exceção a povoação de Alcaria (corredor B1) e de Malfrades (corredores B2 e B1)".Os promotores do projeto garantem que "houve a precaução de cumprimento dos limites de exposição aos campos eletrodomésticos e do afastamento às infraestruturas sensíveis".Segundo o presidente da Câmara de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, este tipo de projetos "cria sempre algum impacto, quanto mais não seja visual". No entanto, o autarca acredita que "está acautelada a saúde das pessoas".As centrais fotovoltaicas que motivam a construção da linha de alta tensão deverão começar a ser construídas no segundo trimestre do próximo ano.