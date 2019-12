Nova ponte em Tavira está a dividir população

A construção de uma nova ponte sobre o rio Gilão, em Tavira, está a dividir a população da cidade. Os moradores têm opiniões diferentes sobre a construção desta travessia, que vai custar cerca de 1,4 milhões de euros.O Movimento Tavira Sempre, que surgiu nos últimos meses, está contra o avanço da intervenção, tendo colocado a circular uma petição pública para suspender o seguimento das obras. Os contestatários dizem que "não foram conhecidos os estudos de mobilidade, estabilidade, impacto ambiental e paisagístico" que devem sustentar o projeto.Mais recentemente surgiu um outro movimento, neste caso a favor da ponte, que defende que as cidades divididas por um rio "saem beneficiadas com quantas mais pontes tiverem". Dão como exemplo várias cidades europeias que têm dezenas de pontes. Em nota enviada ao, o movimento a favor afirma que "a nova ponte irá respeitar todos os espaços pedonais e de circulação de trânsito existentes".Lançam ainda algumas farpas aos tavirenses que contestam a travessia, dizendo que quem está contra a ponte está a "ignorar e desprezar todo o tecido económico e social que se organizou em 30 anos".A Câmara de Tavira emitiu um esclarecimento público em que refere que "o desenho da nova ponte corresponde a uma reinterpretação contemporânea das construções existentes" e que a ponte "é uma necessidade" para a cidade.Em março deste ano, a autarquia assinou um contrato com a empresa Tecnovia no valor de 1,4 milhões de euros para a execução da obra num prazo de 500 dias.