Nova ponte pedonal já está concluída em Tavira

A ponte pedonal e ciclável sobre a ribeira do Almargem já se encontra transitável, segundo confirmou aofonte da Câmara de Tavira. Um investimento de 158 mil euros permitiu a substituição da antiga travessia, que colapsou parcialmente no ano passado, por uma nova em madeira. A autarquia ainda aguarda receção definitiva da empreitada, mas a ponte já está aberta.Esta era uma construção muito desejada pelos utilizadores da Ecovia do Litoral do Algarve, composta por doze troços. Muitos turistas percorrem habitualmente a região sul de bicicleta ou a pé, havendo ainda quem pretenda deslocar-se diariamente para o trabalho utilizando a referida ponte."Pretendo utilizar a ponte para me deslocar de bicicleta para o meu trabalho, dado ficar mais barato pois não tenho que gastar combustível. A abertura da ponte é uma mais-valia para a promoção de um estilo de vida saudável", disse aoLívia Viana, residente em Tavira. E acrescenta que "trará mais turistas a esta zona, pois muitos deles gostam de percorrer a costa algarvia de bicicleta".Durante o ano passado, surgiram algumas críticas contra a Autarquia de Tavira pela demora na substituição da antiga ponte degradada. Foi o caso da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta que criticou a Câmara de Tavira, em fevereiro de 2019, pelo atraso nas obras, o que fazia com que muitos ciclistas utilizadores da ecovia fossem desviados para a estrada nacional 125.Tavira foi o primeiro município a concluir e abrir o seu percurso da Ecovia do Litoral, em setembro de 2006.