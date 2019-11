Nove mil pessoas contra demolição de canil ilegal

Uma petição online criada há menos de uma semana já contava, até esta quarta-feira, com mais de 9400 assinaturas de pessoas que se insurgem contra a ordem de demolição do abrigo para animais da associação Animal Rescue Algarve (ARA), fundada pelo britânico Sid Richardson, em Loulé. A estrutura, cuja construção custou mais de um milhão de euros, foi construída ilegalmente numa zona da Rede Ecológica Nacional (REN) por desespero do empresário do setor da restauração que, durante quatro anos, não conseguiu ultrapassar a burocracia para abrir o espaço de forma legal.A petição intitulada "Empresário obrigado a demolir canil que criou com o seu próprio dinheiro", apesar de ter como destinatário, incorretamente, a empresa de gás e eletricidade Redes Energéticas Nacionais e não a Rede Ecológica Nacional - têm as duas a sigla REN -, ganhou força após uma publicação no Facebook da deputada do PAN, no dia em que o CM divulgou o caso, no sábado passado. Cristina Rodrigues assinala a "falta de condições dos canis municipais" e diz que este abrigo "está a fazer o que o Estado não faz". Acrescenta ainda que "realmente parece que só há obstáculos a quem quer fazer o bem e não o contrário".Apesar de estar a funcionar em terrenos que só deviam servir para a preservação da natureza, o abrigo já foi responsável pela adoção de mais de 190 cães em 11 meses. Foi financiado na totalidade por Sid Richardson, residente no Algarve há mais de 20 anos, que já investiu mais de um milhão de euros. O empresário recebeu a notificação de demolição do abrigo por parte da autarquia de Loulé, que agiu perante uma denúncia.