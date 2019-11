Novo campismo espera por uma decisão de juíza

Sem novas construções de edifícios, mas com uma requalificação profunda. É assim o projeto de requalificação do novo parque de campismo da praia de Faro, cujo início das obras ainda está dependente de uma decisão judicial.200 lotes para tendas, requalificação das construções existentes no interior do parque e novas infraestruturas de saneamento e de água. Tudo isto com um custo a rondar os 450 mil euros.As alterações propostas constam do projeto de requalificação do espaço, a que oteve acesso, e que se manteve inalterado desde que foi elaborado, em 2016.O loteamento terá 84 espaços para tendas maiores e 24 lugares para autocaravanas. Vai ser requalificado o depósito de água, as instalações sanitárias, os lavadouros de loiça, o armazém de resíduos sólidos, o campo de voleibol, o parque infantil e vai haver zonas livres onde podem ser instaladas mesas para merendas, entre outras obras.Vão também ser plantadas árvores de diversas espécies e vai haver zonas preenchidas com areia da praia, como os espaços desportivos e infantis.No entanto, esta requalificação só avança quando a juíza do Tribunal Administrativo de Loulé se pronunciar sobre a providência cautelar interposta pelos residentes, há mais de um mês, que dizem ter direito a manter-se no parque.Segundo o advogado dos campistas, João Botelheiro, estes já responderam à oposição apresentada pela Câmara de Faro na sequência da providência cautelar, juntando mais documentação.A autarquia tem até esta segunda-feira para apresentar uma nova resposta se assim o entender. Fonte da Câmara de Faro garantiu aoque foram notificados quando foi apresentada a providência cautelar e que aguardam resposta da juíza.