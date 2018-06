Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo campismo para todos na praia de Faro

Parque vai ser requalificado entre 2019 e 2020 e abrirá a todos os campistas e caravanistas.

Por Tiago Griff | 08:55

O parque de campismo da praia de Faro vai ser requalificado "entre 2019 e 2020" e será "aberto a todos os campistas e autocaravanistas". O contrato de comodato acordado entre a Câmara de Faro e a associação que usa o espaço, há vários anos, vai ser denunciado e os atuais ocupantes vão ter de pagar "como todos os outros".



O anúncio foi feito esta segunda-feira pelo autarca Rogério Bacalhau, na sequência da reunião da revisão orçamental da autarquia farense. Segundo o CM apurou junto de fonte da Câmara de Faro, a verba para a requalificação daquele espaço na praia de Faro já está inscrito no orçamento deste ano e ronda os 450 mil euros.



"Vamos requalificar tudo o que existe. As edificações vão manter-se mas vão ser renovadas para assegurar a gestão de um parque de campismo de referência. Vão também ser construídos espaços verdes, ser feitas obras do saneamento e trabalhos de limpeza", disse ainda ao CM a mesma fonte. O espaço vai ter 200 lotes para tendas e 24 espaços para autocaravanas.



O concurso público deverá avançar em 2019 e espera-se que estas obras estejam concluídas em 2020, altura em que o parque de campismo deverá abrir "para todos", uma vez que o espaço é atualmente ocupado por membros da Associação de Utentes e Amigos do Parque de Campismo da Praia de Faro ao abrigo de um contrato de comodato assinado com a autarquia farense há mais de 10 anos. Esse acordo, que é renovável de 60 em 60 dias, vai ser denunciado unilateralmente.



Ao que o CM apurou, a gestão do espaço será pública, ficando apenas na dúvida se será gerido exclusivamente pelo município ou se entregue a uma empresa municipal. Terá um regulamento "muito semelhante aos restantes parques de campismo", garante a mesma fonte.