Novo mercado de Esposende vai ter espaço para eventos

A requalificação do Mercado Municipal de Esposende vai permitir que o edifício ganhe um espaço para acolher a realização de eventos, nomeadamente de natureza gastronómica. O projeto prevê que na fachada principal do mercado, voltada a sul, venha a ser criada uma área coberta, possibilitando melhores condições aos comerciantes que operam na parte exterior.O plano de requalificação, no valor de 1,5 milhões de euros, foi aprovado por unanimidade pelo executivo da Câmara de Esposende. A obra vai ser lançada a concurso em breve, juntamente com as empreitadas de requalificação do largo Rodrigues Sampaio - Esposende e da zona envolvente ao Campo de S. Miguel – Marinhas.Com esta intervenção, o Plano de Ação de Regeneração Urbana do Concelho vai ultrapassar a fasquia dos cinco milhões de euros de investimento.Destas obras, já foram executadas a beneficiação da rua da Igreja - troço entre a avenida da Praia e a avenida do Mar, em Apúlia -, a beneficiação da rua e da travessa Eng.º Alexandre Losa Faria, em Fão, e a requalificação da zona central das Marinhas, num montante global de 650 mil euros.Ainda este ano, devem arrancar as intervenções de requalificação do mercado municipal, do largo Rodrigues Sampaio e da zona envolvente ao Campo de S. Miguel, cujo investimento total ronda os 3 milhões de euros. "É um forte investimento que possibilitará renovar os núcleos urbanos de Apúlia, Fão, Esposende e Marinhas, criando as condições condizentes com as necessidades", sublinha Benjamim Pereira, presidente da autarquia.