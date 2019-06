Novo viaduto alivia trânsito em Oeiras

A Câmara de Oeiras prepara-se para investir cerca de dois milhões de euros na construção de um viaduto entre o Parque das Cidades e a Quinta da Fonte, em Paço de Arcos. A primeira pedra da nova infraestrutura é lançada esta manhã. A obra deverá prolongar-se durante oito meses.A construção estende-se ao longo de cerca de 600 metros de via bidirecional - em ambos os sentidos - com ligação à Avenida do Conselho da Europa.Deverá "permitir uma distribuição mais equilibrada dos fluxos rodoviários e melhorar consideravelmente a mobilidade, diminuindo os constrangimentos de trânsito que se sentem sobretudo em horas de ponta", avança a autarquia, em comunicado.O novo viaduto localiza-se numa das mais importantes intersecções do concelho, onde se articula o tráfego de vários complexos empresariais, como o Lagos Parque, Taguspark e Quinta da Fonte, com o acesso à A5.Mais de uma centena de empresas tem representação só no Parque Empresarial da Quinta da Fonte.O complexo reserva espaço para equipamentos como um auditório, health club e centro de estética, restaurantes, lavagem de automóveis e salas de formação - para além dos mais de 4 mil trabalhadores que para lá se deslocam diariamente, estima-se que o número de utilizadores regulares da infraestrutura rondará os 7 mil.O viaduto da Quinta da Fonte assume-se como novo acesso ao setor poente do parque empresarial com o mesmo nome, "aumentando desta forma a sua atratividade e potenciando uma melhor articulação com outros" complexos de empresas, acrescenta o município.