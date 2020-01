"O povo não vai aceitar o padre que foi nomeado": Fiéis impedem posse de pároco em Viana do Castelo

Cerca de uma centena de fiéis aguardava o início da missa das 17h30 de sábado, na igreja de Santa Leocádia de Geraz do Lima, Viana do Castelo. Um dos padres que "a paróquia arranjou para garantir o culto" preparava a eucaristia."O padre Adão Lima e o arcipreste apareceram no altar e as pessoas ficaram surpreendidas. O padre que ia celebrar a eucaristia também não estava a contar e ficou numa posição ingrata. A maioria das pessoas abandonou a igreja e, à saída, desligou as luzes do templo, manifestando a sua indignação", disse Agostinho Lima, porta-voz dos fiéis.Os paroquianos impediram, assim, a posse do pároco nomeado em maio do ano passado, após a morte do sacerdote João Cunha. Consideram que Adão Lima é "uma pessoa materialista, com grandes sinais de riqueza, autoritário, inacessível, não dialogante e um mau exemplo" para a comunidade. "Qualquer outro padre será bem recebido, menos o que foi nomeado pela Diocese", disse.Este domingo, já depois da manifestação de indignação por parte dos fiéis, Agostinho Lima indicava que os paroquianos nunca vão aceitar o novo pároco. "As chaves da igreja continuam nas mãos da população, que não vai desistir de lutar pela substituição do padre nomeado", explicou o porta-voz.Os paroquianos já terão reunido com o vigário-geral para exporem os seus motivos, num encontro sem resultados. "O povo não vai aceitar este padre", refere Agostinho Lima.O porta-voz dos fiéis indica ainda que a população se "mantém firme" na contestação ao pároco nomeado pela Diocese e que em breve será convocada uma reunião. Contactada este domingo, fonte da Diocese de Viana do Castelo indicou que o bispo Anacleto Oliveira "não faz qualquer comentário sobre o assunto"