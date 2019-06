O São João é de Braga com bailes até de manhã

O São João é de Braga e é braguês." A frase transborda de orgulho e é o ponto de partida para aquela que a capital do Minho define como a maior festa popular de Portugal. Hoje, noite grande, há bailes até à manhã de 24. Mas a alegria e o barulho começam mais cedo, bem mais cedo.O programa, na verdade, já teve início no passado dia 14, só que entrou ontem numa nova velocidade, ou não fosse fim de semana, antes do feriado de segunda-feira. Arraiais e a corrida de S. João - decorria ao fecho desta edição - deram o pontapé de saída para a celebração.Hoje, a tarde começa com um momento bombástico. Literalmente. ‘Momento Bombástico’ foi o nome dado pela organização ao despique de bombos que terá lugar, a partir das 16h00 , na rua do Castelo. Depois, há música e mais arraiais um pouco por toda a cidade, até às 22h00, altura em que tem início o Cortejo das Rusgas. Pelo meio, claro, sardinhas com força.E força não deve faltar nas pernas de todos os que vão invadir as ruas bracarenses. É que o tradicional Fogo da Ponte só abre por volta da uma da manhã. E, a seguir, ainda há concerto de Agir, marcado para a 01h30, e bailarico popular, às 02h00, na Av. da Liberdade.Recorde-se a presença praticamente confirmada de Marcelo Rebelo de Sousa que terá, certamente, de parar muitas vezes para as - também elas já tradicionais - selfies.Falta saber se S. Pedro dá uma ajuda. Estão previstos períodos de chuva forte para 23 e 24, mas com tréguas na parte da noite, que é, no fundo, a mais importante. Seja como for, a festa não vai parar. Nem em Braga, nem no Porto.