Objetos arqueológicos fazem viagem de 6000 anos na história de Famalicão

Mais de uma centena de objetos arqueológicos recolhidos no território famalicense dão o mote para uma viagem na história do território de Vila Nova de Famalicão na exposição ‘Seis mil anos, das origens a Famalicão’ que a Casa do Território tem patente ao público até janeiro do próximo ano, com entrada livre."É uma pequena amostra do grande potencial arqueológico do concelho e do muito que há a explorar", afirmou o historiador Armando Coelho, coordenador científico da exposição.A mostra propõe ao visitante uma leitura pedagógica e criativa da "primeira história" do território e da sua ocupação ao longo seis mil anos.Organizada pela câmara municipal, no âmbito das comemorações do 34º aniversário da elevação de Famalicão a cidade, a exposição conta com "antiquíssimos antecedentes, desde os primeiros vestígios de expressão megalítica, reveladores dos começos da agricultura e da introdução da metalurgia".Os projetos, as intervenções e os sítios arqueológicos do concelho, bem como todo o trabalho que tem vindo a ser realizado pelo Gabinete de Arqueologia do município, são evidenciados na iniciativa, que tem a singularidade de fazer regressar a Famalicão, temporariamente, objetos que se encontram dispersos por alguns museus nacionais como, por exemplo, uma ara (altar romano) da Sociedade Martins Sarmento e uma lucerna (lamparina da época romana) patente no Museu Nacional de Arqueologia.A primeira iniciativa decorre já no domingo, pelas 15h00, e consiste numa visita guiada à exposição, de participação livre e gratuita.