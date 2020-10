Obra em 20 quilómetros da EN101 custa 6 milhões de euros

Já foi publicado em Diário da República o concurso público para a requalificação do troço da EN101 - com 20,4 quilómetros de extensão - que atravessa todo o concelho de Vila Verde. A empreitada tem um preço base estimado em 6,3 milhões de euros e um prazo de execução de um ano e três meses. Uma nova rotunda e a criação de um novo acesso à zona industrial de Gême pretendem modificar os principais pontos negros daquela via.O troço da EN101 a beneficiar situa-se entre o quilómetro 63, junto a Figueirinha - na fronteira com o concelho de Ponte da Barca - e o quilómetro 83,4, na interceção com a EN205, que faz a ligação ao concelho de Amares. Ao todo, 11 freguesias de Vila Verde serão beneficiadas com as obras de requalificação da EN101, reclamadas há vários anos.No texto do lançamento do concurso público, o Governo admite a necessidade de proceder à "melhoria das condições de mobilidade e segurança dos milhares de utilizadores que diariamente utilizam a EN101, em especial este troço em que se verifica uma ocupação marginal acentuada com características urbanas e semiurbanas, nomeadamente na passagem por alguns aglomerados habitacionais e industriais".Entre as principais novidades, os trabalhos passam pela beneficiação do pavimento, reforço e adequação da sinalização horizontal e vertical, e equipamentos de segurança da via. Serão ainda melhoradas as condições de acesso e de segurança, através da reformulação do entroncamento de acesso à zona industrial de Gême e também da construção de uma rotunda no cruzamento com a EN205, em Soutelo.