Obra estabiliza arriba das Azenhas do Mar

Foi esta segunda-feira assinado o auto de consignação da empreitada de estabilização da arriba norte da praia das Azenhas do Mar, no concelho de Sintra. O plano de obra, acordado entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Mota-Engil, prevê um prazo de execução de onze meses.A intervenção - contratualizada por cerca de dois milhões de euros - visa minimizar o risco decorrente da geodinâmica do espaço, garantindo as condições de segurança exigíveis à permanência e circulação de pessoas e bens na área sob influência da arriba - o núcleo urbano das Azenhas, no topo da falésia, assim como a piscina oceânica da praia das Azenhas do Mar, saem reforçadas com a empreitada."Relevante para a prossecução das políticas consagradas na Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira e para a necessidade de adaptação do território às alterações climáticas, a intervenção em causa é justificada como uma ação de prioridade máxima no âmbito das intervenções da orla costeira", garante a APA, em comunicado.A pertinência da intervenção é justificada "pela sua inserção numa área exposta ao risco de ocupação associada à instabilidade da arriba e ao uso e ocupação do local", acrescenta.Os trabalhos de estabilização da arriba Norte consagram a implementação de um conjunto de soluções e técnicas de proteção e tratamento.A obra esta segunda-feira contratualizada é assegurada pela APA e conta com o financiamento do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).Em 2014, o Governo alocou 270 mil euros à intervenção na arriba sul da praia.