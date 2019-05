Obra no bairro do Aleixo no Porto só após o verão de 2020

A operação de desmantelamento do bairro do Aleixo, no Porto, iniciou-se na quarta-feira, custará 700 mil euros e deverá prolongar-se por seis meses, ou seja, até novembro.O que resta do conjunto habitacional, no entanto, só ficará nas mãos do fundo imobiliário Invesurb "após estarem concluídas todas as construções de habitação social contratualizadas com a câmara", afirmou Manuel Monteiro de Andrade, administrador da Fundbox, que gere o fundo do Aleixo. Ou seja, só daqui a mais de um ano, ainda que não haja previsão real.O fundo imobiliário tem em curso uma empreitada de 29 habitações, na travessa de Salgueiros - que ficará concluída "entre o último trimestre deste ano e o primeiro do próximo", adianta aoo administrador. Quanto ao projeto de 36 fogos nas Eirinhas, o licenciamento já está concluído, "a obra vai ser lançada em breve e deverá demorar cerca de um ano".Faltará o último conjunto habitacional - o bairro do Leal -, para onde estão previstas 66 habitações. Neste caso, o projeto está a ser trabalhado, mas "a Câmara do Porto ainda não disponibilizou o local, pelo que a intervenção de reabilitação e construção ainda não tem datas definidas".Ao que oapurou, a reurbanização dos terrenos do Aleixo prevê a construção de sete blocos de habitação de luxo, com quatro a cinco pisos, bem como um outro edifício comercial.Os projetos só poderão ser lançados daqui a mais de um ano. Entretanto, já há máquinas e operários a desmontar todas as estruturas das três torres. O bairro parece agora um local fantasma. Todas as famílias foram realojadas noutros bairros.