Obras contra cheias vão avançar na Baixa de Armação de Pera

A Baixa da vila de Armação de Pera vai ser alvo de obras para reduzir o risco de cheias. O concurso público para a execução da primeira fase dos trabalhos deverá ser aberto pela Câmara de Silves na próxima segunda-feira. O investimento atinge os 2,8 milhões de euros, apurou oAs obras previstas nesta fase contemplam o alargamento do canal que faz a descarga de águas pluviais para a ribeira de Alcantarilha, sendo construída, na parte final do referido canal, uma estação elevatória para a água da chuva e outra para esgotos, segundo adiantou aouma fonte da autarquia.No próximo ano, será aberto o concurso da segunda fase das obras, que irá implicar a realização de trabalhos no interior da zona urbana, nas ruas habitualmente mais sujeitas a inundações, com o investimento de mais de 1,5 milhões de euros.A Câmara de Silves pretende remodelar todo o sistema de infraestruturas, com a colocação de coletores de maior dimensão que permitam o escoamento da água da chuva para o canal de descarga. A estação elevatória de águas residuais atualmente existente na vila, que é antiga e está subdimensionada, também será reabilitada.Com a concretização das obras previstas no plano de drenagem, a autarquia de Silves pretende mitigar de forma significativa o risco de inundação nas ruas de Armação de Pera.O plano de drenagem foi desenvolvido por uma equipa liderada pelo engenheiro civil e professor José Saldanha Matos, considerado um dos maiores especialistas neste tipo de trabalhos, tendo realizado também os planos contra cheias das cidades de Lisboa e Albufeira.