Obras em ruas e ponte vão custar três milhões à autarquia de Guimarães

Guimarães quer avançar com a requalificação da ponte românica sobre o rio Selho e da avenida 24 de junho, em Aldão. A obra, que inclui também o reperfilamento da rua Nossa Senhora da Guia, em Atães, vai custar quase três milhões de euros e deve ser aprovada na reunião do executivo municipal, amanhã, no salão paroquial de Atães. Domingos Bragança, presidente da câmara, aproveita a reunião descentralizada para visitar escolas e uma instituição social, e reunir com responsáveis de empresas da freguesia.A abertura do procedimento concursal para a intervenção nestas duas freguesias está apenas dependente da aprovação em reunião de câmara. Devido à grande variedade de trabalhos a serem executados numa obra com um investimento muito avultado, a câmara definiu outros critérios de seleção para o concurso, além da relação entre qualidade e preço. O valor base da obra será fixado em 2,8 milhões de euros e o prazo de execução dos trabalhos previstos será de um ano.Esta reunião de câmara será a última a ser realizada à quinta-feira. Na sequência da eleição como deputado da Assembleia da República, o vereador do PSD André Coelho Lima manifestou a intenção de se manter no cargo, solicitando, por isso, a alteração dos encontros do executivo para as segundas-feiras.A alteração pedida foi aceite, "considerando o manifesto interesse público de que se reveste a situação", refere um comunicado do município de Guimarães. Desta forma, as reuniões quinzenais do executivo, liderado por Domingos Bragança, passarão a realizar-se às segundas-feiras.