Obras no Conservatório Nacional interrompidas

As obras de recuperação do edifício centenário das Escolas de Música e Dança do Conservatório Nacional, no Bairro Alto, em Lisboa, estão paradas. "Ficámos a saber pelos vizinhos. Não sabemos o que realmente se passa, pois não nos respondem oficialmente.Encontrámos a fiscalização junto ao edifício, que nos disse que o empreiteiro - a empresa Tomás de Oliveira - não tinha capacidade para fazer face às encomendas e adjudicações necessárias para continuar as obras", lamenta a diretora do Conservatório, a pianista Lilian Kopke.Lilian falou aojunto ao velho e degradado edifício, com pais, alunos e professores da instituição. Unidos, entre 2013 e 2019, lutaram "ferozmente" pela aprovação da obra, face à falta de segurança daquele edifício. A requalificação acabou por ser adjudicada por 10, 5 milhões de euros, no ano passado.A Parque Escolar (PE), empresa pública responsável pela modernização da rede de escolas, explicou aoque "o empreiteiro encarregado da requalificação do Conservatório Nacional abandonou a obra e suspendeu unilateralmente os trabalhos a que contratualmente estava obrigado".Na sequência do incumprimento, a PE ameaça "proceder à resolução sancionatória do contrato, comunicando os factos às entidades competentes para as devidas consequências legais", garantindo "estar a trabalhar na solução que mais rapidamente permita a continuação das obras do Conservatório Nacional".Já a Tomás de Oliveira nega ter abandonado a obra e fez saber que "os trabalhos da empreitada do Conservatório foram suspensos com base no Código dos Contratos Públicos".