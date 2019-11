Obras para reparação de 25 quilómetros do IC1

Segundo apurou o CM junto da IP, serão ainda contempladas "intervenções em algumas interceções, por forma a melhorar as condições de acesso ao IC1 e de ligação à rede viária local".

O Itinerário Complementar (IC) 1, uma das principais portas de entrada e saída de trânsito no Algarve, vai ser alvo de obras de melhoria das condições de segurança e circulação rodoviária ao longo de cerca de 25 quilómetros, desde o limite do distrito Beja (km 697+480) até ao nó de São Bartolomeu de Messines (km 722+400), no concelho de Silves.Apesar da Infraestruturas de Portugal (IP) não confirmar o valor da intervenção, que está em fase de projeto, oapurou que o investimento previsto ronda os 5 milhões de euros.A empreitada visa a reabilitação integral do pavimento do IC1 neste troço de serra que liga o Algarve ao Alentejo, embora não estejam programadas alterações na configuração do traçado atual da estrada.Serão ainda efetuadas obras de reforço e adequação da sinalização e dos dispositivos de segurança da rodovia, bem como a melhoria do sistema de drenagem e intervenções de conservação em vários taludes.Para já, a empresa pública lançou o concurso público para a elaboração do projeto de execução, que tem um preço-base de 230 mil euros e um prazo máximo de desenvolvimento de sete meses. Após a conclusão do projeto, a IP avançará com a empreitada para a realização das obras.Esta estrada regista um grande movimento diário. De acordo com o sistema de contagem de veículos instalado pela IP no IC1, a sul de São Bartolomeu de Messines, foi registado o tráfego médio diário de 7190 viaturas naquele troço de estrada, durante o segundo trimestre do corrente ano.