Obras para tirar lombas na avenida da Boavista

Inclui o abate preventivo de várias árvores sem condições de sustentabilidade.

Por Manuel Jorge Bento | 09:17

A avenida da Boavista, no Porto, vai ser alvo de obras de beneficiação, já a partir de amanhã, entre os cruzamentos com a avenida Antunes Guimarães e a rua de António Aroso. O objetivo, indica a câmara, é corrigir o pavimento retirando as lombas provocadas pelo crescimento das raízes das árvores, " o que permitirá melhorar significativamente as condições de circulação automóvel naquele troço".



A intervenção tem a duração prevista de 30 dias. Inclui também o abate preventivo das árvores que causam obstáculos à segurança dos veículos ou que têm fracas condições de sustentabilidade.



"Recorde-se que, recentemente, devido à tempestade ‘Leslie’, caíram naquela zona três árvores de grande porte", acrescenta a Câmara do Porto, em comunicado. A empreitada vai ser realizada pelos serviços municipais do Ambiente e pela empresa municipal Gestão e Obras do Porto.



"Finalmente vão resolver este problema. Sempre que passo aqui de carro e sigo pela faixa da esquerda, mais próxima das árvores e do separador central, parece que ando num carrossel, o que não é propriamente seguro para a circulação automóvel", referiu ao CM Jorge Santos, que percorre a avenida da Boavista, naquele troço, todos os dias a caminho do trabalho.



A Câmara do Porto está também a realizar uma intervenção noutro importante acesso à cidade - a rua 5 de Outubro -, durante o período noturno para evitar o caos no trânsito nas horas de maior afluência. A empreitada - que inclui avanço dos passeios junto a passadeiras e a requalificação da zona de estacionamento - tem a duração prevista de 90 dias.