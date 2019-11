Obras provocam caos nos cuidados intensivos da pediatria do Hospital São João

O ruído causado pela construção da ala pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, levou os pais de algumas crianças internadas na unidade de Cuidados Intensivos de Pediatria - contígua ao espaço de obra - a chamar a polícia àquela unidade de saúde e a apresentar reclamação por escrito.Questionada pelo, a administração hospitalar indica que as intervenções "não colocam em causa a qualidade dos cuidados e a segurança dos utentes, familiares e profissionais", pedindo desculpas pelo eventual "desconforto".Na reclamação apresentada à administração hospitalar, é indicado que, na quinta-feira, houve "atividade ruidosa com início às 07h30", o que desrespeita a lei geral do ruído. Referem ainda os utentes que o barulho pode agitar os doentes críticos internados nos Cuidados Intensivos e, "consequentemente, descontrolar a dor e provocar instabilidade", além de que impossibilita que os profissionais ouçam os alertas emitidos pelos dispositivos de monitorização dos doentes.O Hospital de S. João esclarece que "estão a decorrer transferências de serviços clínicos, entre os quais a Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios de Pediatria, o Serviço de Imuno-hemoterapia e uma área do Serviço de Urgência Pediátrica, que estarão concluídas em breve".No ponto de situação das obras da ala pediátrica, o hospital aponta que a conclusão das transferências deverão ocorrer "durante o mês de dezembro".O centro hospitalar indica ainda que "esta fase da empreitada implica movimentações de pessoal, materiais e equipamentos, bem como algumas intervenções de estrutura".