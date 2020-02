Obras renovam rua que liga Taíde a Fontarcada na Póvoa de Lanhoso

Estão a decorrer a bom ritmo os trabalhos de pavimentação da rua do Bobeiro, que liga as freguesias de Taíde e Fontarcada, na Póvoa de Lanhoso. Trata-se de uma empreitada que empresta benefícios evidentes à população local, mas também a quem utiliza aquela via para se dirigir para as zonas industriais do concelho ou para aceder ao vizinho município de Guimarães.Em comunicado, a Câmara da Póvoa de Lanhoso diz que "a pavimentação da rua do Bobeiro e o fecho da rede de saneamento em Taíde representam um investimento de cerca de 340 mil euros"."Estamos a fazer investimentos por todo o concelho. Iniciámos obras importantes de melhoria do espaço público e das acessibilidades com uma preocupação grande com os peões e com os utilizadores das vias. Investimos fortemente no alargamento da rede de água e de saneamento no concelho", afirma o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Avelino Silva.O autarca sublinha que "não é possível responder a todos os anseios ao mesmo tempo, mas no decorrer deste mandato iremos cumprir o que assumimos no plano para os quatro anos".Uma das grandes preocupações da autarquia tem a ver com a segurança de todos os utilizadores da via, pelo que a rua que está a ser recuperada contará com passeios para os peões.O fecho da rede de saneamento no Bobeiro Taíde/Fontarcada permite servir 88 habitações. Esta empreitada englobou as obras que materializam as candidaturas que a Autarquia viu aprovadas pelo POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.